На Закарпатье нет ни одной дозы вакцины против кори, просьбы о поставках Минздрав игнорирует - Москаль

В учебных заведениях Тячевского района Закарпатской области на две недели объявлен карантин из-за роста количества больных корью.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Закарпатской ОГА, соответствующее распоряжение принято председателем Тячевской райгосадминистрации из-за резкого увеличения заболеваемости корью.

Согласно сообщению, с понедельника, 22 января, учебные заведения Тячевского района (общеобразовательные школы, детсады, школы искусств) закрываются на две недели на карантин.

По данным Закарпатской ОГА, указанные заведения не будут работать две недели, до 5 февраля.

В пресс-службе также уточнили, что напряженная ситуация с корью также в Ужгородском и Хустском районах Закарпатья.

«Болезнь продолжает быстро распространяться по области. По состоянию на вечер пятницы (19 января) в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78 процентов больных - это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в свое время не прививали из-за отсутствия вакцины", - прокомментировал ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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Он также уточнил, что Закарпатская область не получает вакцину и далее.

По словам Москаля, на протяжении прошлого года Министерство здравоохранения предоставило Закарпатью менее трети от необходимого количества вакцин, поэтому руководство области было вынуждено обратиться к Венгрии с просьбой предоставить вакцину в качестве гуманитарной помощи.

«Постоянно обращаемся в Минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство Минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю - это ложь!», - заявил Москаль.

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Председатель ОГА добавил, что на Закарпатье уже две недели нет никакой вакцины от кори, а все обращения руководства области в Минздраве игнорируются.

«Если, не дай Бог, в области начнутся летальные случаи, вся ответственность за это ляжет на нерадивое руководство Министерства здравоохранения», - сказал Москаль.