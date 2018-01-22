Чиновница КГГА заверила, что Киев обеспечен сывороткой от дифтерии

В Киеве на протяжении последних трех лет случаев заболевания дифтерией не зарегистрировано, охват вакцинацией в прошлом году было на уровне 93%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.

«Что касается заболеваемости дифтерией, то в Киеве в течение последних трех лет случаев не зарегистрировано. Что касается вакцин, то они есть. Около 200 тыс. различных вакцин, так как есть для взрослых, для детей, то есть различные формы. Они есть в наличии в Киеве. По итогам 2017 года процент охвата составил 93%», - отметила Гинзбург.

По ее словам, Министерство здравоохранения заверило, что для Киева есть и сыворотка от дифтерии. «Противодифтерийная сыворотка в декабре, по информации Министерства здравоохранения, была получена. Перераспределения в Киев не было. Она не распределена, но, учитывая, что склады расположены на территории Киева, можно говорить, что она есть», - подчеркнула Гинзбург.

Руководитель Департамента добавила, что в целом есть 10 вакциноуправляемых заболеваний и национальный календарь прививок это учитывает. «Поэтому не нужно от одного заболевания бросаться в другое, нужно планово вакцинироваться», - посоветовала Гинзбург.