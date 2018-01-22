В Киеве зафиксирован 121 случай заболевания корью

В Киеве на сегодня зафиксирован 121 случай заболевания корью, среди них 86 - у детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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«На сегодняшний день в Киеве зафиксирован 121 случай кори. Из них 86 – у детей. Среди детей 50% - это возрастная группа от 5 до 9 лет», - сказала она.

По данным Гинзбург, с начала года было госпитализировано 63 человека, которые заболели корью, и на сегодня на утро в столичных стационарах находится 21 пациент, среди них - 10 детей.

«Тяжелых больных нет на сегодня», - отметила руководитель профильного департамента.

Она отметила, что в настоящее время в городе провакциновано около 27,5 тыс. детей и 55 взрослых.