В Киеве зафиксирован 121 случай заболевания корью
Половина заболевших детей – от 5 до 9 лет.
В Киеве на сегодня зафиксирован 121 случай заболевания корью, среди них 86 - у детей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
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«На сегодняшний день в Киеве зафиксирован 121 случай кори. Из них 86 – у детей. Среди детей 50% - это возрастная группа от 5 до 9 лет», - сказала она.
По данным Гинзбург, с начала года было госпитализировано 63 человека, которые заболели корью, и на сегодня на утро в столичных стационарах находится 21 пациент, среди них - 10 детей.
«Тяжелых больных нет на сегодня», - отметила руководитель профильного департамента.
Она отметила, что в настоящее время в городе провакциновано около 27,5 тыс. детей и 55 взрослых.