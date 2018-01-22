В Одесской области с начала года корью заболели 265 людей

В Одессе школам рекомендовано продлить каникулы из-за вспышки кори до 29 января.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании заявила начальник департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По ее словам, соответствующее письмо поступило в мэрию из Одесской областной государственной администрации 21 января.

Как отметила Буйневич, данный документ разослан во все общеобразовательные школы города, директора которых ознакомили с ним классных руководителей.

«Решение о продлении каникул, в соответствии с законодательством, принимают советы школ. Сегодня пройдут заседания школьных советов. Школы сегодня работают, поскольку многие родители не успели продумать, с кем оставить детей. Рекомендовали до окончательного решения вопроса оставить детей дома тем, у кого есть такая возможность», – заявила Буйневич.

Она подчеркнула, что до конца рабочего дня всем родителям сообщат о принятом решении. При этом, уже в воскресенье классные руководители ряда школ обзвонили родителей и сообщили о продлении каникул. Буйневич добавила, что детские сады работают, но их посещают только привитые дети.

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Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации, случаи кори продолжают регистрировать в Одессе и районах области. По данным руководителя департамента ОГА Вячеслава Полясного, всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 – дети и 105 – взрослые.

«К сожалению, в области зарегистрировано три летальных случая от осложнений кори, в том числе – два лабораторно подтверждены. Эти люди не имели прививок против опасной инфекции. В настоящее время 5 тыс. дополнительных доз вакцин направляют в медицинские учреждения региона. 20 января Одесса уже получила 1,5 тыс. доз», – акцентировал Полясный.

Отмечается, что только за последнюю неделю заболеваемость выросла на 22,7%.

Больше всего случаев заболеваемости корью зарегистрировано в Одессе – 122, что составляет 46% от общего количества. В Лиманском районе – 30, Овидиопольском – 23, Березовском – 13, Беляевском – 11, Ширяевском – 11, Раздельнянском – 8, Любашевском – 7, Савранском – 6, Белгород-Днестровском и Великомихайловском – 4, Ренийском – 3, Подольском – 2, Кодымском, Ананьевском, Ивановском, Измаильском и Болградском – по одному случаю.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе власти приняли решение продлить школьные каникулы из-за вспышки кори до 22 января.

По данным департамента здравоохранения Одесской ОГА, в области за 2017 год зарегистрировано 1293 случая кори, из них 843 детей (65,2%) и 5 летальных исходов (3 ребенка до 17 лет, 2 взрослых) от осложнений кори «коревая двухсторонняя пневмония легких». Установлено, что 95% заболевших не были привиты.

С начала 2018 года диагноз «корь» подтвержден в 157 случаях, из них 97 – дети (61,7%). Официально зарегистрированы 2 летальных случая – ребенок 5 лет из Белгород-Днестровского района и 30-летняя жительница Одессы. Они также не были привиты против кори и имели сопутствующие тяжелые системные заболевания.

Также на текущей неделе в райцентре Березовка умер полуторагодовалый ребенок, специалисты устанавливают, стала ли корь причиной его смерти.