В Киеве в этом году начнется строительство больницы на Троещине

В этом году в Киеве начнется строительство больницы на Троещине.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба городского головы.

"Почти 400 тыс. человек живут в Деснянском районе - это равнозначно населению большого города, - и там нет больницы. Больница нужна, мы в этом году приступаем к ее строительству, - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что длительное время киевские больницы, как и в других регионах страны, были в упадке. И задача столичной власти - "вдохнуть новую жизнь в эти медучреждения, сделать их современными".

Кличко отметил, что на этой неделе посетил с инспекцией Киевскую городскую клиническую больницу №12 и детскую больницу № 7, в которой осуществили реконструкцию почти 47 млн грн.

"Все наши медучреждения должны отвечать современным требованиям и предоставлять качественный сервис и эффективную помощь всем, кто обращается. Поэтому мы шаг за шагом обновляем медучреждения до европейского уровня. В этом году мы еще увеличили финансирование медицинской отрасли как одной из приоритетных - до 9,1 млрд грн. Это деньги на строительство и ремонт больниц, закупку современного оборудования, потому что современная медицина - это в первую очередь новые технологии", - подчеркнул Кличко.