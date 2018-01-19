В Киеве продолжает расти заболеваемость корью: среди 109 заболевших - 81 ребенок

В Киеве по состоянию на утро 19 января зарегистрировано 109 больных корью, из них 81 – дети до 17 лет, сообщают в передает пресс-службе КГГА.

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Также сообщается, что за 8 дней в столице вакцинировали против кори 23 тысячи жителей Киева.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала 2018 года корью заболели 1 тыс. 285 взрослых и детей.

От осложнений кори умерли 8 человек - все случаи зафиксированы в Одесской области..