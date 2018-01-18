В Одесской области - очередная смерть ребенка из-за кори: полуторагодовалый малыш не был привит
17:27, 18 января 2018Новости регионов
671 0
Заболевание проходило с осложнениями.
на Одесщине вследствие кори умерли уже 8 человек, из них — 5 детей / УНИАН
Вчера, 17 января, в райцентре Березовка от кори умерла 1,5-летний ребенок, пишет "Студія і".
Читайте такжеВ Киеве уже вакцинировали четвертую часть детей, не имевших прививок
Заболевание проходило с осложнениями — на фоне кори у ребенка развился энцефалит.
По словам врачей, малыш не имел прививки.
Накануне в Одессе умерла 30-летняя женщина. В общем с 2017 года на Одесщине вследствие кори умерли уже 8 человек, из них — 5 детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Вспышка кори в Украине