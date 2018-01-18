В Одесской области - очередная смерть ребенка из-за кори: полуторагодовалый малыш не был привит

17:27, 18 января 2018
Новости регионов
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Заболевание проходило с осложнениями.

УНИАН

Вчера, 17 января, в райцентре Березовка от кори умерла 1,5-летний ребенок, пишет "Студія і".

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Заболевание проходило с осложнениями — на фоне кори у ребенка развился энцефалит.

По словам врачей, малыш не имел прививки.

Накануне в Одессе умерла 30-летняя женщина. В общем с 2017 года на Одесщине вследствие кори умерли уже 8 человек, из них — 5 детей.

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Теги: #детская смертность#смерти от кори на Одещине