В Одесской области - очередная смерть ребенка из-за кори: полуторагодовалый малыш не был привит

Вчера, 17 января, в райцентре Березовка от кори умерла 1,5-летний ребенок, пишет "Студія і".

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Заболевание проходило с осложнениями — на фоне кори у ребенка развился энцефалит.

По словам врачей, малыш не имел прививки.

Накануне в Одессе умерла 30-летняя женщина. В общем с 2017 года на Одесщине вследствие кори умерли уже 8 человек, из них — 5 детей.