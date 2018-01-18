В Киеве уже вакцинирована четвертая часть детей, не имевших прививок.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, сообщили в пресс-службе КГГА.

По его словам, только за 5 дней в муниципальных медицинских учреждениях привиты около 15 тысяч детей.

«Сегодня вакцинирована четвертая часть детей, не имевших прививок согласно календарю прививок. Уверен, если вакцинация будет продолжаться такими темпами, за несколько дней количество случаев заболеваемости корью значительно уменьшится», - сказал Поворозник.

Он отметил, что в городе продолжают действовать профилактические меры по предупреждению распространения кори. Также напомнил, что для удобства киевлян в работу кабинетов прививок внесены изменения. Прежде всего, на период проведения профилактических мероприятий, продлено время их работы и организована работа в выходные.

«Для прививок используют качественную вакцину «Приорикс» (страна производитель - Бельгия), срок годности которой до конца 2018 года. Поэтому я приглашаю родителей прививать своих детей, чтобы уберечь их от болезни», - подчеркнул Поворозник.

По данным КГГА, сейчас в столице зарегистрировано 99 случаев заболевания корью, из них - 75 детей.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на утро 16 января было зарегистрировано 92 больных корью лиц, в том числе 68 детей. На стационарном лечении находились 7 взрослых и 5 детей.