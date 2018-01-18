В Одессе уволены с работы пьяные медики "скорой", из-за халатности которых умер человек

В Одессе уволена с работы бригада скорой помощи, которая находилась в нетрезвом состоянии и не оказала необходимую помощь умирающему на улице человеку. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА.

Читайте такжеИз-за халатности пьяных медиков "скорой" в Одессе умер мужчинаОтмечается, что врача и фельдшера скорой помощи уволили по ст. 40 п. 7 КЗОТ Украины (появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения).

«Находясь вечером 16 января возле железнодорожного вокзала на вызове, они не оказали помощь больному человеку, и он умер», - заявили в ОГА.

Директор указанного департамента Вячеслав Полясный назвал этот случай недопустимым.

«Психиатрическая бригада «скорой» была вызвана нарядом полиции по поводу оказания медицинской помощи гражданину. Между медиками и полицейскими возникла конфликтная ситуация. Работники «скорой» были осмотрены и оказалось, что врач и фельдшер находятся в нетрезвом состоянии», - сказал Полясный. Он отметил, что проведено служебное расследование, по результатам которого медики уволены.

В департаменте также сообщили, что в связи со случившимся от занимаемой должности освобожден заведующий седьмой подстанцией Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В департаменте уточнили, что в централизованную диспетчерскую поступил вызов от работника патрульной полиции по адресу железнодорожного вокзала. Причина вызова – «судороги» у человека. На вызов была направлена психиатрическая бригада в составе врача, фельдшера и водителя. В 21.57, по данным GPS-навигатору, бригада прибыла на вызов, но по другому адресу - Привокзальная площадь, сквер им. Пушкина. В 22.03 поступил телефонный звонок от патрульной службы об отсутствии бригады скорой помощи на месте вызова. Диспетчер пытался связаться с врачом, но связь отсутствовала.

В 22.14 наряд полиции сообщил дежурному врачу оперативного отдела о том, что видит бригаду на остановке трамвая №5. Во время сопровождения бригады СМП к месту вызова между врачом и сотрудниками патрульной полиции возникла конфликтная ситуация.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Одессе в состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали врача и фельдшера бригады скорой помощи, которые не оказали помощь умирающему на улице человеку.

В настоящее время в отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 173, 185 и ч.1 ст. 179 Кодекса об административных правонарушениях. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст. 139 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса ("неоказание помощи больному медицинским работником"; "умышленное убийство").