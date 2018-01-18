На Закарпатье с начала года зафиксировано 242 случая кори

С начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 242 случая кори, пишет Закарпатье онлайн.

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70% заболевших корью не имеют прививок. Инфекция интенсивно распространяется среди невакцинированных лиц.

Больше всего болеют корью в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и Ужгороде.