На Закарпатье с начала года зафиксировано 242 случая кори

10:03, 18 января 2018
Новости регионов
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Среди заболевших 70% не имели прививки против кори.

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С начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 242 случая кори, пишет Закарпатье онлайн.

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70% заболевших корью не имеют прививок. Инфекция интенсивно распространяется среди невакцинированных лиц.

Больше всего болеют корью в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и Ужгороде.

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Теги: #корь на Закарпатье