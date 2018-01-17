В Николаеве растет число госпитализированных из-за гепатита А: в больницах находятся 77 человек

По состоянию на 17 января в больницах Николаева находятся 77 человек, которые были госпитализированы из-за гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что в областной инфекционной больнице находятся 55 пациентов. Среди них диагноз подтвержден у 38 человек.

Еще 22 ребенка находятся в областной детской инфекционной больнице, у 17 детей диагноз подтвердился.

Читайте такжеПолиция Николаева открыла уголовное производство по факту массового заражения гепатитом А (видео)Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации, управления здравоохранения ОГА и УОЗ Николаевского городского совета.

15 января сообщалось, что в николаевских больницах из-за гепатита А находятся 72 пациента. Диагноз был точно подтвержден у 42 взрослых и 16 детей.

В то же время, с начала года на Николаевщине зафиксировано 14 случаев заболевания корью, три из них – у детей. Диагноз лабораторно подтвержден у одного взрослого пациента.

Напомним, 10 января в Николаеве диагностировали 62 случая заболевания гепатитом А. По предварительной информации, все больные на желтуху употребляли разливную воду. Ее недостаточное очищение, скорее всего, и стало причиной массового заболевания.