На Львовщине из-за вспышки кори продлили школьные каникулы (видео)
09:45, 16 января 2018Новости регионов
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Решение приняли на внеочередной областной комиссии.
За последние полмесяца корью в Львове и области заболели 84 человека / REUTERS
На Львовщине на неделю продлят каникулы в тех школах, где есть хотя бы один случай заболевания корью, пишет ТСН.
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Такое решение приняли на внеочередной областной комиссии. За последние полмесяца корью во Львове и области заболели 84 человека.
Тем временем в Киеве зафиксировано 87 случаев, а в Одессе - 91.
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