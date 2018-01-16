На Львовщине из-за вспышки кори продлили школьные каникулы (видео)

На Львовщине на неделю продлят каникулы в тех школах, где есть хотя бы один случай заболевания корью, пишет ТСН.

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Такое решение приняли на внеочередной областной комиссии. За последние полмесяца корью во Львове и области заболели 84 человека.

Тем временем в Киеве зафиксировано 87 случаев, а в Одессе - 91.