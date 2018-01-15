В Ивано-Франковске невакцинированным против кори детям запретили посещать школы и детсады
Каникулы школьникам продлили на неделю.
В Ивано-Франковске невакцинированным против кори детям запретили посещать школы и детские сады.
Читайте такжеЮрист прокомментировал нормы о запрете допуска в школы детей без прививок
Как сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме, такое распоряжение издано городским департаментом образования и науки из-за вспышки заболевания корью.
Документом обязали директоров заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования «запретить посещать учебные заведения невакцинированным детям».
Этим распоряжением продлены каникулы на неделю. Также должен быть разработан график отработки занятий и проводиться постоянный мониторинг вакцинации детей против кори.
В заведениях дошкольного и внешкольного образования в случае выявления заболевания корью предписано немедленно прекращать образовательный процесс в группе.
Кроме того, документ предусматривает усиление разъяснительной работы с родителями о необходимости прививки как одного из важных средств профилактики заболевания корью.
Читайте такжеКому нельзя делать прививку против кори: комментарии врача
Также распоряжением предусмотрено проведение общешкольных родительских собраний с участием медицинских работников по профилактике заболевания корью.