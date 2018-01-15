В Ивано-Франковске невакцинированным против кори детям запретили посещать школы и детсады

В Ивано-Франковске невакцинированным против кори детям запретили посещать школы и детские сады.

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Как сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме, такое распоряжение издано городским департаментом образования и науки из-за вспышки заболевания корью.

Документом обязали директоров заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования «запретить посещать учебные заведения невакцинированным детям».

Этим распоряжением продлены каникулы на неделю. Также должен быть разработан график отработки занятий и проводиться постоянный мониторинг вакцинации детей против кори.

В заведениях дошкольного и внешкольного образования в случае выявления заболевания корью предписано немедленно прекращать образовательный процесс в группе.

Кроме того, документ предусматривает усиление разъяснительной работы с родителями о необходимости прививки как одного из важных средств профилактики заболевания корью.

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Также распоряжением предусмотрено проведение общешкольных родительских собраний с участием медицинских работников по профилактике заболевания корью.