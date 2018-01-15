В Киеве низкий уровень уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве зафиксирован незначительный рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, но он остается ниже в 2,1 раза эпидпорога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в КГГА директор городского Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

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«В Киеве зарегистрировано (за 2-ю неделю 2018 - УНИАН) 14 тыс. заболевших гриппом и ОРВИ. На предыдущей неделе было уменьшение заболеваемости и это объясняется тем, что были каникулы. Сейчас небольшое повышение заболеваемости, но оно ниже в 2,1 раза эпидпорога», - сказала Гинзбург.

По ее информации, в столице сейчас около 25 тыс. человек провакцинированы от гриппа.

По ее словам, было выделено около 500 тыс. грн бюджетных средств, за которые приобретена вакцина и вакцинированы медицинские работники и дети в домах ребенка.

За 2 недели нового года был госпитализирован с осложнениями 171 пациент.

Как сообщал УНИАН, в столице в течение 1-й недели эпидсезона 2018 было зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,5% по сравнению с предыдущей неделей.

В Киеве за первую неделю 2018 года было зарегистрировано 13 304 больных гриппом и ОРВИ, в учреждения здравоохранения города госпитализировано 208 человек.