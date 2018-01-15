Где вакцинироваться против кори в Киеве: адреса больниц

В Главном управления Госпродпотребслужбе Киева озвучили больницы, где можно сделать прививку против кори.

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В управлении просят обратить внимание, что во многих медицинских учреждениях вакцинироваться можно в выходные дни.

Перечень медицинских учреждений, где можно сделать прививки по районам:

ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Свободы, 22, II этаж, кабинет № 13, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» (взрослое население) проспект Свободы, 22, IV этаж, кабинет № 401, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Правды, 64-А, IV этаж, кабинет № 75, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 1» ул.Туровская, 26, кабинет № 220, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 9: 00-13: 00

КНП «ЦПМСД № 1» ул.Копыловская, 1/7, кабинет № 23, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 9: 00-14: 00

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Правды, 64а ВНМД № 3, этаж, воскресенье 8: 00-14: 00

КНП «ЦПМСД № 1» ул. Туровская, 26, кабинет № 220, воскресенье 8: 00-14: 00

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СОЛОМЕНСКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» ул. Стражеско, 6а (дети), с понедельника по пятницу 8: 30-19: 00, суббота 9: 00-15: 00, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» ул. Левка Мациевича, 12 (дети), с понедельника по пятницу 8: 30-19: 00, суббота 9: 00-15: 00, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» ул.Ереванская, 6 (взрослые), с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 9: 00-15: 00

ДАРНИЦКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД» вул.Срибнокильская, 14б, с понедельника по пятницу 9: 00-20: 00, суббота 9: 00-15: 00

ул. Урловская, 13, с понедельника по пятницу 9: 00-20: 00, суббота 9: 00-15: 00, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 1» ул.Бориспольская, 30а, с понедельника по пятницу 9:00 до 20:00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» ул.Вербицкого, 5, с понедельника по пятницу 9: 00-20: 00, суббота 9: 00-15: 00

ул. Тростянецкая, 8д, с понедельника по пятницу 9: 00-20: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

ул. Харченко, 43а, с понедельника по пятницу 9: 00-20: 00, суббота 9: 00-15: 00

ул. Мишуги, 5, с понедельника по пятницу 9: 00-20: 00, суббота 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 3» Харьковское шоссе, 121, с понедельника по пятницу 9: 00-20: 00, суббота 9: 00-15: 00

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ДЕСНЯНСКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» проспект Маяковского, 32б (взрослые), с понедельника по пятницу 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 2» проспект Маяковского, 18а (дети), с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 3» ул.Матеюка, 3 (взрослые), с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

ул. Курчатова, 18а (дети), с понедельника по пятницу с 9: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 4» бульвар Выгуровский, 4 (дети), с понедельника по пятницу 9: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

ДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» Амбулатория семейной медицины № 1 вул.П. Запорожца, 26, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00, суббота и воскресенье 9: 00-15: 00

Амбулатория семейной медицины № 8 ул.Курнатовского, 7, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00

КНП «ЦПМСД № 2» Амбулатория семейной медицины № 2 проспект Тычины, 22, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00, суббота и воскресенье 9: 00-15: 00

Амбулатория семейной медицины № 4 проспект Тычины, 12, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00, суббота и воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД № 3» Амбулатория семейной медицины № 1 вул. Красноткацкая, 31, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

Амбулатория семейной медицины № 4 вул.Бойченко, 4-а 1, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00

КНП «ЦПМСД № 4» Амбулатория семейной медицины № 1 вул.Сергиенко, 23, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

Амбулатория семейной медицины № 4 вул.Новаторов, 4, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00

Амбулатория семейной медицины № 6 вул.Рогозівська, 6, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00

Амбулатория семейной медицины № 7 переулок Лобачевского, 2, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00

КНП «ЦПМСП Русановка» Амбулатория семейной медицины № 1 вул.Энтузиастов, 49, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00, суббота 9: 00-15: 00

Амбулатория семейной медицины № 2 вул.Энтузиастов, 13а, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00

Амбулатория семейной медицины № 3 вул.Митрополита Андрея Шептицкого, 5, с понедельника по пятницу 8: 00-20: 00

ПЕЧЕРСКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД» Амбулатория № 10 (для детей) ул.Цитадельная, 5/9, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД» Амбулатория № 11 (для детей) ул.Подвысоцкого, 4б, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПМСД» Амбулатория (для взрослых) вул.Подвысоцкого, 13, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

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ОБОЛОНСКИЙ РАЙОН

КНП «ЦПМСД № 1» ул.Северные, 4а, в рабочие дни с 08:00 до 20:00

ул. Северная, 4а, вул.Тимошенко, 14, улица Иорданская 26, суббота с 09:00 до 15:00

ул. Тимошенко, 14, воскресенье с 09:00 до 15:00

КНП «ЦПМСД № 2» ул.Минское шоссе, 6, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00

ул.Вышгородская, 54а, суббота с 09:00 до 15:00

СВЯТОШИНСКИЙ РАЙОН

ЦПМСП № 1 вул.Генерала Наумова, 31, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, 9: 00-15: 00

ул.Академика Ефремова, 11, воскресенье 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 2 вул.В. Кучера, 5, улица Симиренко, 38, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, 9: 00-15: 00

ул. В. Кучера, 5, воскресенье 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 3 вул.Академика Королева, 11/1, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ РАЙОН

ЦПМСП № 1, филиал 1 ул.Бы. Хмельницкого, 46, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 3 филиал 2 ул.Ольжича, 16, с понедельника по пятницу 8: 30-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

Филиал №3 ул.Салютная, 23, с понедельника по пятницу 8: 30-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

ЦПМСП № 2 вул.М. Пимоненко, 10, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

Филиал № 2 ул.Белорусская, 11б, с понедельника по пятницу 8: 00-19: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

ГОЛОСЕЕВСКИЙ РАЙОН

КНП ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 3 вул.Якубовского, 6, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 09: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 4 вул. Набережно-Корчуватская, 56/66, с понедельника по субботу 9: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 5 вул. Заболотного, 48а, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота, воскресенье 9: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 1 АЗПСМ № 9 Столичное шоссе, 35, с понедельника по субботу 9: 00-14: 00

КНП «ЦПСМД № 2 АЗПСМ № 1,2 ул. Голосеевская, 53, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота, воскресенье 09: 00-15: 00

КНП «ЦПСМП № 2 АЗПСМ № 9,3,4,5 вул.Большая Васильковская, 104, с понедельника по пятницу 9: 00-18: 00, суббота 9: 00-14: 00

КНП «ЦПСМП № 2 АЗПСМ № 8 проспект Науки, 62, с понедельника по пятницу 9: 00-16: 00