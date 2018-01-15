В Киеве зафиксировано 87 случаев кори (видео)

С начала года в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины поступило 87 экстренных сообщений о случаях кори, среди которых 66 детей до 17 лет и 21 взрослый. В то же время все за 2017 год зарегистрировано всего 87 случаев кори.

Читайте такжеВ Киеве за выходные корью заболели 20 детей (видео)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы Украины, болеют дети разных возрастных групп. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%.

По данным экстренных сообщений госпитализированы в инфекционные стационары 44 человека, в частности, 31 ребенок, 1 взрослый госпитализированы в реанимационное отделение.

Лабораторно подтверждено 33 случая кори.

Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 19 случаев, детей школьного возраста – 32 случаев.

Читайте такжеЮрист прокомментировал нормы о запрете допуска в школы детей, не имеющих прививок

В организованных коллективах усилены профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе ограничительные.