В школах Ивано-Франковска из-за кори объявлен карантин (видео)

11:34, 15 января 2018
Новости регионов
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С начала года в инфекционную больницу попали более 30 детей.

УНИАН

В школах Ивано-Франковска из-за кори объявлен карантин, пишет ТСН.

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Учебные заведения закрыли из-за резкого увеличения количества больных.

С начала года в инфекционную больницу попали более 30 детей. Почти половину из них – госпитализировали в четверг, что и стало причиной объявления карантина.

В большинстве школ вынужденные каникулы продлятся до конца недели.

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