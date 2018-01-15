В школах Ивано-Франковска из-за кори объявлен карантин (видео)

В школах Ивано-Франковска из-за кори объявлен карантин, пишет ТСН.

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Учебные заведения закрыли из-за резкого увеличения количества больных.

С начала года в инфекционную больницу попали более 30 детей. Почти половину из них – госпитализировали в четверг, что и стало причиной объявления карантина.

В большинстве школ вынужденные каникулы продлятся до конца недели.