В Киеве за выходные корью заболели 20 детей (видео)
10:54, 15 января 2018Новости регионов
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За последние четыре дня в Киеве прививку от кори сделали более 10 тысяч человек.
В столице зарегистрировано 84 случая заболевания корью / www.youtube.com
В Киеве за выходные корью заболели 20 детей, пишет ТСН.
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Как сообщают в КГГА, в столице зарегистрировано 84 случая заболевания корью, 20 из них – за выходные.
За последние четыре дня в Киеве прививку от кори сделали более 10 тысяч человек.
В Киеве за выходные зарегистрировали 20 новых случаев заболевания корью
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