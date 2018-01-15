В Киеве за выходные корью заболели 20 детей (видео)

10:54, 15 января 2018
Новости регионов
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За последние четыре дня в Киеве прививку от кори сделали более 10 тысяч человек.

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В Киеве за выходные корью заболели 20 детей, пишет ТСН.

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Как сообщают в КГГА, в столице зарегистрировано 84 случая заболевания корью, 20 из них – за выходные.

За последние четыре дня в Киеве прививку от кори сделали более 10 тысяч человек.

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Теги: #корь в Киеве