В Киеве за выходные корью заболели 20 детей (видео)

В Киеве за выходные корью заболели 20 детей, пишет ТСН.

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Как сообщают в КГГА, в столице зарегистрировано 84 случая заболевания корью, 20 из них – за выходные.

За последние четыре дня в Киеве прививку от кори сделали более 10 тысяч человек.