Тернопольщина: в психоневрологическом диспансере корью заболели 20 пациентов

С начала января в регионе корь диагностировали у 65 человек.

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Как сообщили в областном лабораторном центре, только на протяжении суток, 10 января, в регионе зафиксировали 6 первичных диагнозов болезни, пишет zik.ua.

Одна из вспышек кори возникла в Теребовлянском районе - в психоневрологическом диспансере заболели 20 подопечных и также один человек из персонала.