Тернопольщина: в психоневрологическом диспансере корью заболели 20 пациентов
12:00, 12 января 2018Новости регионов
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На Тернопольщине с начала года зафиксировано 65 случаев кори.
На Тернопольщине - вспышка кори / УНИАН
С начала января в регионе корь диагностировали у 65 человек.
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Как сообщили в областном лабораторном центре, только на протяжении суток, 10 января, в регионе зафиксировали 6 первичных диагнозов болезни, пишет zik.ua.
Одна из вспышек кори возникла в Теребовлянском районе - в психоневрологическом диспансере заболели 20 подопечных и также один человек из персонала.
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