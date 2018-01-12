В Одесской области от кори умер 5-летний ребенок, в школах региона продлены каникулы (видео)

В Одесской области от кори умер пятилетний ребенок, в школах региона продлены каникулы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, обсуждавшей меры недопущения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Одесской области.

«В минувшем году в области зафиксировано 122 случая заболевания корью, в том числе 5 летальных – из-за запоздалого обращения за медицинской помощью. Еще один летальный случай зарегистрирован буквально на днях в Белгород-Днестровском районе, где умер 5-летний мальчик. Больше всего случаев заболеваний корью зарегистрировано в Одессе, Белгород- Днестровском, Лиманском, Овидиопольском, Болградском, Беляевском районах. Нужно завершить вакцинацию, прежде всего, детей и подростков, и принять другие неотложные меры», - отметил на заседании директор департамента здравоохранения областной администрации Вячеслав Полясный.

По его словам, «разорвать цепочку передачи заболеваний» можно двумя путями: либо прекратить деятельность данных учреждений, либо не допускать туда детей, не имеющих прививки от кори.

Как отметил глава Одесской ОГА Максим Степанов, в районах Одесской области с высоким уровнем заболеваемости корью продлят каникулы до 20 января. «За эту неделю необходимо максимально мобилизовать ресурсы и сделать прививки от кори. Мониторинг выполнения данного решения будет жесткий, это должно быть обеспечено под личную ответственность глав райгосадминистраций», - сказал Степанов.

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском центре лабораторных исследований, за 11 дней нового года с клинически установленным диагнозом корь в городе зарегистрировано 16 случаев. «Все – дети, от рождения до 17 лет. В районе 4 случая - все дети. Один случай летальный с предварительным диагнозом «корь», - отметили в центре.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на неделю продлены школьные каникулы из-за вспышек заболевания корью. В 2017 году от осложнений кори умерло 5 человек, из которых трое – дети. В школах Одессы обучение не привитых от кори детей будет осуществляться дистанционно, по индивидуальному графику.