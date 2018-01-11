Львовщина: в пансионате Трускавца отравились дети из Харькова

На Львовщине в пансионате города Трускавец отравились 12 детей из Харькова.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, информация об отравлении детей, к которым вызвали медиков скорой помощи, поступило 10 января в 21.39 из частного пансионата «Алексик», где отдыхали 23 ребенка из Харькова.

Пищевая токсикоинфекция была диагностирована у 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Состояние детей средней тяжести.

«Воспитатели группы от госпитализации детей отказались. Родители детей уведомлены об их состоянии по телефону врачами скорой медицинской помощи. Предоставлена медицинская помощь на месте», - отмечается в сообщении.