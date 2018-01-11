В Киеве Chevrolet протаранил "скорую": среди пострадавших маленький ребенок

В Голосеевском районе Киева водитель легкового автомобиля Сhevrolet врезался в машину скорой помощи, пострадали 4 человека.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ДТП произошло в полночь на проспекте Глушкова.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего врезался в машину скорой помощи. Травмы получили водитель-нарушитель, а также малолетний ребенок, врач и водитель "скорой", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что все они получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия.