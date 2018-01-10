Среди работников "Кобзова" выявлен случай кори: цирк закрыли

В Киеве временно прекратила работу цирка «Кобзов» из-за случая заболевания корью сотрудника заведения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник со ссылкой на соответствующее решение Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве.

«В заведении вчера была проведена проверка. Там есть один заболевший. Он заболел еще в декабре. В связи с тем, что не систематически проходят медицинский осмотр сотрудники указанного заведения, принято решение о прекращении его работы на территории Киева на 30-дневный период», - отметил Поворозник, комментируя выявленные в городе очаги заболевания корью.

Как сообщал УНИАН, за 10 дней 2018 года в Киеве зафиксирован 61 случай заболевания корью, из которых 49 - у детей.

Вспышки болезни зарегистрированы в пяти дошкольных и школьных коллективах, и один случай в цирке «Кобзов», где заболел один взрослый сотрудник.

По данным КГГА, в Киеве на сегодняшний день не вакцинированы от кори около 20% детей в возрасте от года до 18 лет.