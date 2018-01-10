В Киеве не привитых от кори детей не будут допускать в школы и детсады

В Киеве не привитых от кори детей не будут допускать к занятиям в школах и в детсады.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на решение Комиссии по техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Поворозник отметил, что пока в столичных учебных заведениях карантин не объявляется, но вводятся предупредительные и профилактические меры для недопущения эпидемии кори.

«В первую очередь в детских коллективах нужно провести проверку детей на наличие у них прививок от кори. И я подчеркиваю, что дети, у которых отсутствуют такие прививки или соответствующие справки медицинских учреждений в части того, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет, или такому ребенку противопоказаны прививки, такие дети к занятиям в школах допускаться не будут, и так же в дошкольных учреждениях. Я подчеркиваю, что это касается школ всех форм собственности », - сказал Поворозник.

По его словам, соответствующая информация будет распространена по школам, работа будет проведена с родителями и родительскими комитетами в школах.

Также рекомендуется ограничить проведение спортивных и культурных массовых мероприятий в столице.

Как сказал Поворозник, в прошлом году в Киеве больных корью было зарегистрировано около 80 человек. За 10 дней 2018 года зафиксирован уже 61 случай заболевания корью, в частности 49 детей.

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По информации КГГА, вспышки болезни зафиксированы в 5 дошкольных и школьных коллективах, известно о случае заболевания взрослого - сотрудника Цирка Кобзов.

«Практически все заболевшие дети не были привиты от кори», - подчеркнул Поворозник.

Он сообщил, что болеют дети всех возрастов - и дошкольники (13 случаев), и школьники. На сегодняшний день госпитализирован 21 ребенок (2-я детская больница и инфекционная детская больница) и 9 взрослых (4-я и 9-я больницы, а также один больной находится в Александровской больнице).

По данным КГГА, в Киеве на сегодняшний день не вакцинировано от кори около 20% детей в возрасте от года до 18 лет.

Поворозник заверил, что столица обеспечена вакциной от кори в достаточном количестве и призвал родителей сделать своим детям прививки.

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«Вакцина есть в достаточном количестве. Это бельгийская вакцина. Прививки будут проходить в медучреждениях по месту жительства, кабинеты прививки оснащены практически во всех. Мы обеспечим работу кабинетов прививки не так, как они работают сейчас – два или три раза в неделю, а будут работать с завтрашнего дня в рабочем режиме ежедневно. И мы решим вопрос в ближайшее время, чтобы они работали после 18.00, чтобы родители после работы могли привести туда своего ребенка на прививку, а также, скорее всего, они будут работать по субботам », - сказал Поворозник.

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По его словам, в течение месяца (учитывая инкубационный период заболевания, который длится от 7 до 21 дня) в Киеве будет работать оперативный штаб и осуществлять мониторинг ситуации. Информация будет собираться два раза в день - утром и вечером.