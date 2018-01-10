В Киеве увеличивается количество детей, заболевших корью (видео)

В Киевской городской детской клинической инфекционной больнице находятся 14 детей, больных корью, информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Двенадцать из них поступили в стационар с начала года. Медики отмечают, что такой рост заболеваемости связан с тем, что во время каникул дети посещали праздничные массовые мероприятия.

Врачи отмечают, что подавляющее большинство инфекционных заболеваний – в частности, таких как корь, ветряная оспа, краснуха – передаются воздушно-капельным путем и начинаются с симптомов простуды или ОРВИ: насморк, кашель, незначительное повышение температуры.

Более характерные симптомы (например, сыпь) сначала могут быть вообще незаметными, однако человек уже является распространителем опасного вируса.