В Киеве продолжает снижаться уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве в течение первой недели этого года зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба КГГА.

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В столице зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,5%, если сравнивать с предыдущей неделей.

«За 1-ю неделю эпидсезона 2018 года показатель заболеваемости составил 454,7 и ниже эпидемического порога на 42,8%. В Киеве зарегистрировано 13 304 больных гриппом и ОРВИ, интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне», - отмечают в КГГА.

Снижение заболеваемости наблюдается среди детей, но отмечен незначительный рост среди взрослого населения. В целом взрослых заболело 4369 против 4288 за неделю до этого, то есть рост на 2,3%; детей - 8935 против 10285, то есть снижение на 15,1%.

В структуре заболеваемости дети составляют 67,2%, на предыдущей неделе - 70,6%. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 19,6% - 2657 случаев, составляет 29,7% от общего количества детей, заболевших (за неделю до этого 30,9%) и 20,0% (21,8%) от общего количества лиц.

В учреждения здравоохранения города за 1-ю неделю текущего года госпитализировано 208 человек, из них - 154 детей.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацию против гриппа прошли 203 человека, с начала эпидемического сезона - 25 239 человек, из них - 6227 детей.

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Как сообщал УНИАН, за неделю до отчетного (52-я неделя эпидсезона 2017 г.) в Киеве было зарегистрировано 14 тыс. 573 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдалось снижение заболеваемости на 28,1%. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе был вдвое ниже эпидемического порога.