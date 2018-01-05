Вспышка гепатита А в Николаеве: количество больных увеличилось до 48

В Николаеве количество госпитализированных с подозрением на заболевание гепатитом А увеличилось до 48 человек.

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Пока лабораторно диагноз подтвержден у 22 человек, сообщает Новости N со ссылкой на данные Николаевской областной инфекционной больницы.

"В ночь с 4 на 5 января в больницу поступило еще 4 человека. Всего 48 больных, из них 6 детей. У 22 человек диагноз гепатита А подтвержден анализами. Четырех взрослых уже выписали из стационара", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 9 января в больнице находилось 33 человека, из них у 16-х диагноз гепатита был подтвержден. Сейчас полиция начала расследование по ч.3 ст.130 УК "Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни".