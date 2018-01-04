В Николаеве у 16 человек подтвердили гепатит А: полиция начала расследование
В больницу с подозрением на гепатит было доставлено 33 человека, у 16-ти диагноз подтвердился, из них один ребенок.
В Николаеве наблюдается массовое заболевание гепатитом А. 33 человека были доставлены в больницу с подозрением на болезнь, у 16-х подтвердился диагноз «гепатит А».
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Как сообщает Николаевская ОГА, из шестерых детей, которые попали в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента.
В свою очередь в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области сообщили, что следственные органы проводят досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 130 УК Украины «Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.