В Николаеве у 16 человек подтвердили гепатит А: полиция начала расследование

В Николаеве наблюдается массовое заболевание гепатитом А. 33 человека были доставлены в больницу с подозрением на болезнь, у 16-х подтвердился диагноз «гепатит А».

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Как сообщает Николаевская ОГА, из шестерых детей, которые попали в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента.

В свою очередь в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области сообщили, что следственные органы проводят досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 130 УК Украины «Заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.