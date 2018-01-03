Киевляне в январе смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе

С 3 до 31 января киевляне будут иметь возможность бесплатно обследоваться на передвижном цифровом флюорографе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Передвижной флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00.

Во время обследования пациент получит справку с результатами и в случае необходимости – консультацию врача-фтизиатра.

Общее время обследования и консультации будет длиться максимум 15 минут.

График работы передвижного цифрового флюорографа можно посмотреть на сайте КГГА.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине ежегодно туберкулезом заражаются около 500 медиков.