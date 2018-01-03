Киевляне в январе смогут бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе
12:39, 03 января 2018
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Передвижной флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00.
Киевляне смогут бесплатно обследоваться / фото УНИАН
С 3 до 31 января киевляне будут иметь возможность бесплатно обследоваться на передвижном цифровом флюорографе.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Передвижной флюорограф будет работать с 10:00 до 17:00.
Во время обследования пациент получит справку с результатами и в случае необходимости – консультацию врача-фтизиатра.
Общее время обследования и консультации будет длиться максимум 15 минут.
График работы передвижного цифрового флюорографа можно посмотреть на сайте КГГА.
Как ранее сообщал УНИАН, в Украине ежегодно туберкулезом заражаются около 500 медиков.
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