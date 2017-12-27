В январе мобильные бригады Гуманитарного штаба доставят около 6 тысяч наборов выживания в "серую зону"
Также штаб опубликовал график доставки гуманитарной помощи людям, оказавшимся в сложных условиях.
В январе 2018 года мобильные бригады Гуманитарного штаба доставят продукты для 26 населенных пунктов Донбасса, которые наиболее сильно пострадали от войны, сообщает пресс-служба организации.
Как сообщают в пресс-службе штаба, в некоторых из этих сел и поселков не работают магазины и аптеки. Нередки перебои с электричеством, водоснабжением и связью. Людям, живущим в таких сложных условиях, Гуманитарный штаб помогает уже более трех лет, оказывая поддержку самым незащищенным категориям населения, среди них старики, инвалиды, дети и многодетные семьи. За это время выдано порядка 12 миллионов продуктовых наборов.
«Такая помощь, по сути, является спасением мирных жителей прифронтовых поселков. Ведь для многих из них эти продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. В зоне военного конфликта Штаб Рината Ахметова организовал 25 стационарных пунктов выдачи продуктовых наборов. Кроме этого, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты в удаленные села и города привозят бригады мобильной выдачи. Всего в январе будет выдано 17 520 наборов выживания, 5910 из них доставят мобильные волонтеры», – рассказал руководитель программы «Помощь населению» Михаил Катеринчак.
Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. Такой формат доставки продуктов позволил оказывать помощь там, где невозможно организовать стационарный пункт выдачи.
Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба.
Ниже представлен график выездов мобильных бригад в январе 2018-го года.
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
17.01.2018
Марьинский район
Березовое, Сладкое, Водяное, Степное, Тарамчук
Березовое, Набережная 1-А;
Сладкое, Ветеранов;
Водное, Пролетарская;
Степное, Энергетиков 2-А
17.01.2018
Бахмутский район
Одрадовка, Дача, Николаевка 1, 2, Кодема, Новолуганское, Травневое, Гладосово
Одрадовка, Зеленая 2;
Кодема, Советская 69;
Новолуганское, Первомайская 38;
Травневое, Центральная 5
18.01.2018
Бахмутский район
Луганское
Луганское, Артема 7
22.01.2018
Волновахский район
Трудовское, Новоапостоловка, Прохоровка, Малоигнатьевка, Тарасовка, Василевка
Трудовское, Центральная 21;
Новоапостоловка, Губенко;
Прохоровка, Центральная 53;
Малоигнатьевка, Степная 1
23.01.2018
Мариуполь
Талаковка
Талаковка, Соборная 229
29.01.2018
Волновахский район
Гранитное
Гранитное, Б. Хмельницкого 42
30.01.2018
Волновахскийрайон
Александрополь Верхнеторецкое
Новобахмутковка
Александрополь, Донецкая; Верхнеторецкое, Парковая 4;
Новобахмутковка, Школьная2