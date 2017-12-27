В январе мобильные бригады Гуманитарного штаба доставят около 6 тысяч наборов выживания в "серую зону"

16:38, 27 декабря 2017
Новости регионов
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Также штаб опубликовал график доставки гуманитарной помощи людям, оказавшимся в сложных условиях.

фото www.fdu.org.ua

В январе 2018 года мобильные бригады Гуманитарного штаба доставят продукты для 26 населенных пунктов Донбасса, которые наиболее сильно пострадали от войны, сообщает пресс-служба организации.

Как сообщают в пресс-службе штаба, в некоторых из этих сел и поселков не работают магазины и аптеки. Нередки перебои с электричеством, водоснабжением и связью. Людям, живущим в таких сложных условиях, Гуманитарный штаб помогает уже более трех лет, оказывая поддержку самым незащищенным категориям населения, среди них старики, инвалиды, дети и многодетные семьи. За это время выдано порядка 12 миллионов продуктовых наборов.

«Такая помощь, по сути, является спасением мирных жителей прифронтовых поселков. Ведь для многих из них эти продуктовые наборы – единственная возможность избежать голода. В зоне военного конфликта Штаб Рината Ахметова организовал 25 стационарных пунктов выдачи продуктовых наборов. Кроме этого, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты в удаленные села и города привозят бригады мобильной выдачи. Всего в январе будет выдано 17 520 наборов выживания, 5910 из них доставят мобильные волонтеры», – рассказал руководитель программы «Помощь населению» Михаил Катеринчак.

Мобильные бригады начали свою работу в мае 2015 года. Такой формат доставки продуктов позволил оказывать помощь там, где невозможно организовать стационарный пункт выдачи.

Подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба.

Ниже представлен график выездов мобильных бригад в январе 2018-го года.

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

17.01.2018

Марьинский район

Березовое, Сладкое, Водяное, Степное, Тарамчук

Березовое, Набережная 1-А;

Сладкое, Ветеранов;

Водное, Пролетарская;

Степное, Энергетиков 2-А

17.01.2018

Бахмутский район

Одрадовка, Дача, Николаевка  1, 2, Кодема, Новолуганское, Травневое, Гладосово

Одрадовка, Зеленая 2;

Кодема, Советская 69;

Новолуганское, Первомайская 38;

Травневое, Центральная 5

18.01.2018

Бахмутский район

 Луганское

Луганское, Артема 7

22.01.2018

Волновахский район

Трудовское, Новоапостоловка, Прохоровка, Малоигнатьевка, Тарасовка, Василевка

Трудовское, Центральная 21;

Новоапостоловка, Губенко;

Прохоровка, Центральная 53;

Малоигнатьевка, Степная 1

23.01.2018

Мариуполь

Талаковка

Талаковка, Соборная 229

29.01.2018

Волновахский район

Гранитное

Гранитное, Б. Хмельницкого 42

30.01.2018

Волновахскийрайон

Александрополь Верхнеторецкое

Новобахмутковка

Александрополь, Донецкая; Верхнеторецкое, Парковая 4;

Новобахмутковка, Школьная2

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