Одесский облсовет принял программу "Доступная медицина"

Одесский областной совет утвердил программу «Доступная медицина» с финансированием почти 609 млн грн на 2018-2020 годы.

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Как передает корреспондент УНИАН, целевая программа «Доступная медицина на 2018-2020 годы» принята сегодня на заседании сессии, на которую планируется направить из бюджета области и других ресурсов более 608,926 млн грн.

Отмечается, что смертность от сердечнососудистых заболеваний в Одесской области занимает первое место в структуре смертности населения – ежегодно умирает около 22 тыс. человек. Смертность от онкологических заболеваний занимает второе место – ежегодно от рака умирает около 5 тыс. человек, из которых 73,5% – лица трудоспособного возраста. Показатель смертности от злокачественных новообразований за последние 5 лет увеличился на 2,6%. Динамика онкологической заболеваемости среди жителей региона в течение последних 3 лет показывает увеличение удельного веса запущенных форм среди впервые выявленной онкологической патологии (12,3% – в 2014 году, 18,0% – в 2015 году и 23,0% – в 2016 году). Это связано с отсутствием плановых профилактических осмотров населения, недостаточной оснащенностью заведений семейной медицины оборудованием для реализации скрининговых программ.

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Медицинскую помощь жителям Одесской области предоставляют 7,5 тыс. врачей и 13,9 тыс. средних медицинских работников и за последние 3 года количество первых уменьшилось на 3,2%, а вторых – на 5,4%.

Также в числе проблем отмечается неудовлетворительное материально-техническое обеспечение амбулаторий (80% требуют капитального ремонта и модернизации отопительной системы, 90% не имеют кардиографа и пр.). Низкий уровень проведения диспансерных осмотров и обзоров с привлечением специалистов различных уровней оказания медицинской помощи, раннего выявления заболеваемости и многое другое.

Цель программы – внедрение в области вертикального интегрированной системы оказания медицинской помощи, путем взаимодействия всех уровней оказания медицинской помощи: внедрение информационных технологий; повышение доступности консультативной медицинской помощи в самых отдаленных населенных пунктах области; создание единой областной базы данных пациентов; улучшение материально-технической базы в учреждениях здравоохранения.

Согласно программе, каждый медицинский работник первичного уровня – врачебной амбулатории, ФАПа – будет обеспечен мобильным диагностическим комплексом, в состав которого входят: планшет или ноутбук, с возможностью подключения к Internet, электрокардиограф (ЭКГ), спирометр, пульсоксиметр, электронный стетоскоп, суточный монитор артериального давления, аппарат для измерения глюкозы/холестерина крови и пр.

Также в области намерены ввести медицинскую информационную систему, что позволяет в режимах off- и on-line собирать и обрабатывать информацию о пациентах с последующей передачей на сервер областного уровня и, в дальнейшем, в единую, защищенную.

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Планируется закупить мобильные диагностические комплексы для фельдшеров – сумки-укладки с современным коммуникационным средством (планшет или ноутбук) с возможностью подключения к Internet, ЭКГ, спирометром, пульсоксиметром, электронным стетоскопом, суточным монитором артериального давления, аппаратом для измерения глюкозы, холестерина крови, эндоскопом.

Кроме того, планируется обеспечить медучреждения препаратами для оказания неотложной медицинской помощи в случае кровотечения и дыхательных расстройств у недоношенных новорожденных, создать отделения неотложной медицинской помощи (Emergency room) на базе приемных отделений многопрофильных больниц, приобрести современные цифровые рентген-аппараты, аппараты УЗИ, дефибрилляторы и т. д.