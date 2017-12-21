Жителям оккупированных территорий Донбасса снова направили гуманитарную помощь

10:34, 21 декабря 2017
Новости регионов
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Линию разграничения пересекли 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

УНИАН

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированных территорий Донецкой области гуманитарную помощь.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территории линию разграничения пересекли 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом, а именно - продуктовыми наборами, товарами медицинского назначения и песком для фильтрации общим весом более 163 тонн от Миссии международного комитета Красного Креста. 

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Теги: #война на Донбассе#российская оккупация Крыма и Донбасса#международна помощь