Жителям оккупированных территорий Донбасса снова направили гуманитарную помощь
10:34, 21 декабря 2017Новости регионов
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Линию разграничения пересекли 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.
В гуманитарный груз входят и медицинские товары / УНИАН
Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированных территорий Донецкой области гуманитарную помощь.
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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территории линию разграничения пересекли 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом, а именно - продуктовыми наборами, товарами медицинского назначения и песком для фильтрации общим весом более 163 тонн от Миссии международного комитета Красного Креста.
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