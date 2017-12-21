Сумской облсовет направит более 134 млн грн на развитие кардиохирургии и реабилитационной помощи

Сумской областной совет с целью улучшения оказания медицинской помощи больным на острый коронарный синдром и стенокардию, снижение инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения утвердила областную целевую программу развития реперфузионной, кардиохирургической и реабилитационной помощи в регионе на 2018-2022 годы с объемом финансирования свыше 134 млн грн.

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Сумской облсовет направит 134,4 млн грн на развитие кардиохирургии и реабилитационной помощи в 2018-2022 гг.

Сумы. 20 декабря. УНИАН. Сумской областной совет с целью улучшения оказания медицинской помощи больным острым коронарным синдромом и стенокардией, снижения инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличения продолжительности и повышение качества жизни населения утвердил областную целевую программу развития реперфузионной, кардиохирургической и реабилитационной помощи в регионе на 2018- 2022 года с объемом финансирования более 134 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 20 декабря, на очередной сессии облсовета: за это решение проголосовали 53 из 58 присутствующих депутатов (всего в Сумском облсовете - 64 депутата).

Сумской облсовет отметил, что количество людей, имеющих болезни системы кровообращения, в регионе достигает 390 тыс. человек, или 42% взрослого населения. Ежегодно в области регистрируется около 1,2 тыс. случаев острого инфаркта миокарда, из которых более 200 (17%) завершаются летальностью, 3,4 тыс.инсультов, 3,5 тыс. больных с нарушениями ритма сердца и проводимости. По итогам 2016 смертность от кардиологической патологии превышает 1 тыс. на 100 тыс. населения. Показатель стационарной летальности при кардиологической патологии остается стабильно высоким (в 2016 - 3,81%), в стационарах вторичного уровня оказания медицинской помощи - 4,01% при общей летальности в стационарах области - 1,09%. Инвалидность трудоспособного населения от болезней системы кровообращения в течение последних трех лет не уменьшается (2016 - 7,7 на 10 тыс. населения, 2014 - 7,75).

Целью программы являются: обеспечение функционирования системы лечения неотложных состояний, угрожающих жизни пациентов с болезнями системы кровообращения, снижение показателей инвалидности и смертности от их осложнений, а также увеличение продолжительности и повышение качества жизни пациентов; повышение доступности и увеличение количества кардиохирургических вмешательств больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе острой сердечно-сосудистой патологией (как с применением искусственного кровообращения, так и малоинвазивных и «закрытых вмешательств», неотложная аритмология и эндоваскулярные процедуры) расширение реперфузионных методов лечения острого коронарного синдрома, применение современных медицинских технологий, повышение эффективности неотложного, реабилитационного и восстановительного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе после острых сердечно-сосудистых состояний.

Задачами программы являются: предоставление высокоспециализированной кардиохирургической помощи кардиологическим больным; открытие кардиохирургического отделения на 20 коек с операционным блоком и отделением интенсивной терапии, реперфузионного центра, рентгенологического кабинета, ангиографической лаборатории для проведения ангиографии и стентирования сосудов сердца, отделение восстановительного лечения на 60 коек, отделение функциональной диагностики, диспансерного отделения на 100 посещений в смену, укрепление материально-технической базы кардиологических отделений, в том числе в городах областного подчинения; обеспечение эффективной диагностической, лечебной, реабилитационной помощи больным и другие мероприятия.

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По итогам выполнения Программы планируется снижение уровня стационарной летальности от кардиологической патологии на 1,5%, смертности от острого инфаркта миокарда на 3%.

Объем средств, которые предлагается привлечь на выполнение программы, составляет 134 млн 444 тыс. грн, в том числе из средств областного бюджета – 73,79 млн грн, местных бюджетов – 60,65 млн грн. В частности, в 2018 планируется привлечь 14,59 млн грн, в 2019 – 19,59 млн грн, в 2020 - 19 млн грн, в 2021 – 17,96 млн грн, в 2022 – 63,29 млн грн.

Сумской облсовет рекомендовал районным, городским (городов областного значения) советам утвердить соответствующие местные программы на 2018-2022 гг. с учетом показателей и мероприятий программы.