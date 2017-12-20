Жители прифронтовых сел на Донбассе жалуются на доступ к медобслуживанию

Жители прифронтовых сел на Донбассе страдают от обстрелов и боевых действий и жалуются на доступ к медицинскому обслуживанию, плохое состояние дорог, проблемы с пересечением линии разграничения и повышение цен на уголь, дрова и коммунальные услуги.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования «Жизнь на линии разграничения: проблемы прифронтовых поселков Донецкой области», озвученные представителем правозащитной общественной организации «Фундация.101» Галиной Янченко на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, целью исследования было показать жизнь сельчан, проживающих на линии разграничения на Донбассе. «Мы выделили основные проблемы прифронтовой зоны: военные действия и обстрелы, доступ к медицинским услугам, нехватка квалифицированных кадров, плохое состояние дорог, проблема пересечения линии разграничения, повышение цен на уголь и дрова, а также на коммунальные услуги», - отметила Янченко.

Кроме того, по ее словам, жители сел прифронтовой зоны рассказали о позитивных и негативных тенденциях в вопросах развития региона.

«Во-первых, это безопасность. В настоящее время количество обстрелов значительно уменьшилось по сравнению с 2014-2015 годами, крестьяне взаимодействуют с военнослужащими как положительно - военные врачи ВСУ оказывают медицинскую помощь населению, так и отрицательно - отмечены случаи мародерства. Уровень преступности в исследованном регионе на том же уровне, а то и уменьшился. Второй вопрос - здравоохранение: во многих селах нет фельдшеров, и люди вынуждены ехать в ближайший город, чтобы получить медицинскую помощь. В перевозке часто помогают военные», - отметила она.

Кроме того, по словам Янченко, положительным фактором в развитии региона является восстановление инфраструктуры. «Международные организации проводят ремонтные работы, частично или полностью закупают строительные материалы», - констатирует она.

Однако, по словам жителей прифронтовых населенных пунктов, проблемой остается состояние дорог.

«За последние три года они вообще не ремонтировались, это замедляет работу общественного транспорта и скорой помощи», - отметила правозащитница.

Еще одна проблема, добавила она, - это информационная политика в прифронтовой зоне. «Бахмутский район полностью отказался от трансляции российских телеканалов, чего нельзя сказать о Волновахском и Мариупольском районах. Соответственно и уровень доверия к украинской власти в районах различается», - подчеркнула Янченко.

Также, по словам местных жителей, важно сотрудничество с украинскими и международными гуманитарными организациями - гуманитарную помощь на территориях «серой зоны» предоставляют такие организации, как «Красный Крест», «Каритас», «ЮНИСЕФ», «Человек в беде», «Пліч-о-пліч», «Восток-SOS», «Восток и Запад вместе».

*** Исследование проведено с июля по ноябрь, было проведено 45 глубинных интервью как с жителями населенных пунктов прифронтовой зоны, так и с сельскими головами. Исследование прошло в 12 селах, разделенных по районным признакам: Бахмутский, Волновахский и Мариупольский.