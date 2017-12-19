Гройсман снова обещает улучшения в медицинской сфере

Кабинет министров Украины в рамках реализации политики повышения качества сферы здравоохранения рассчитывает как можно быстрее завершить строительство основных региональных больниц, а также областных лечебных центров и сети кардиоцентров.

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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время ознакомления со строительством первой очереди нового хирургического комплекса Винницкой областной клинической больницы им. Н.И. Пирогова.

"Должны достроить больницы, которые нужны. Это перинатальный центр во Львове, больницы на Волыни, в Тернополе, больница в Виннице, в Киеве, плюс сеть кардиоцентров... Хочу все завершить, чтобы больницы функционировали. Поэтому задача медиков - проводить тендеры, закупать лучшее оборудование", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что правительство готово рассмотреть возможности дофинансирования строительства, в том числе за счет средств государственного фонда регионального развития.