На Львовщине зафиксирована вспышка кори среди работников завода

На Львовщине зафиксирована вспышка кори среди взрослых, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации (ОГА).

С диагнозом "корь" во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали девять сотрудников завода "Фуджикура" (с.Подрясное, Яворивский район).

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Больных доставили в больницу в период с 15 по 17 декабря. Состояние всех пациентов средней тяжести.