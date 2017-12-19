На Львовщине зафиксирована вспышка кори среди работников завода
13:25, 19 декабря 2017Новости регионов
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В инфекционную больницу Львова госпитализировали 9 сотрудников.
Состояние всех пациентов средней тяжести / Фото: УНИАН
На Львовщине зафиксирована вспышка кори среди взрослых, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации (ОГА).
С диагнозом "корь" во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали девять сотрудников завода "Фуджикура" (с.Подрясное, Яворивский район).
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Больных доставили в больницу в период с 15 по 17 декабря. Состояние всех пациентов средней тяжести.
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