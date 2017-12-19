В "Охматдете" открыто новое стерилизационное отделение

В столичной детской больницы “Охматдет” открыли новое стерилизационное отделение. Отныне лечение и операции будут более безопасными как для детей, так и для медиков, сообщают в Минздраве.

Читайте такжеКабмин ввел в эксплуатацию первую очередь обновленного комплекса больницы "Охматдет"

Центральное стерилизационное отделение – это отдельное структурное подразделение больницы, в которой проводят предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения (инструментов, катетеров, зондов) и стерилизации белья, перевязочного материала, других медицинских изделий паровым и воздушным методами.

Стерилизационное отделение ”Охматдета”, которое работало до сегодня в больнице, было построено еще в 1986 году. За 31 год работы его ни разу не ремонтировали и не обновляли. Оборудование, которым пользовались медики “Охматдета” было устаревшим и не отвечало ни потребностям времени, ни современным стандартам обеззараживания.

Стоимость проекта в целом с оборудованием и его установкой составила 25,5 млн. грн. Помещение нового Центрального стерилизационного отделения полностью оснащены современным оборудованием, мебелью, расходными материалами и готовы к началу работы для обеспечения полной потребности больницы.