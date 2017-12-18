В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога почти на 44%

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за 50-ю неделю эпидсезона составил 639,6 и является ниже эпидемического порога на 43,8%, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Согласно сообщению, в Киеве зарегистрировано 18 720 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительное снижение заболеваемости – на 1,7%.

В сравнении с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения, однако произошло незначительный рост среди взрослого населения. Врослых заболело 5 308 против 5 219 за 49 неделю, рост на 1,8%; детей – 13 404 против 13 804, снижение на 3%. В структуре заболеваемости дети составляют 71,6%, на предыдущей неделе – 72,6%. Среди школьников наблюдается незначительный рост заболеваемости на 1,7%, – 5 036 случаев, что составляет 37,6% от общего количества детей, что заболели (за 49-ю неделю 4 948 – 35,8%), и 26,9% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью (за 49-ю неделю – 26%).

В учреждения здравоохранения города за 50-ю неделю госпитализировано 162 человека, из них – 146 детей.

За текущую неделю в вакцинальных кабинетах частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 1 473 человек, с начала эпидемического сезона – 23 009 человек, из них – 5 663 детей.