В Киеве на базе 5 отделений больниц создали Центр нефрологии и диализа

В столице 5 специализированных отделений при различных медицинских учреждениях объединили в коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр нефрологии и диализа".

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Как передает корреспондент УНИАН, это решение поддержали 68 из 91 депутата Киевсовета, зарегистрированного в сессионном зале.

Таким образом, на праве оперативного управления новообразованном Центра передают следующее недвижимое имущество: корпус Киевской клинической больницы №3 (вул. Петра Запорожца, 26), корпус Александровской больницы (ул. Шелковичная, 39/1), корпус клинической больницы №5 (вул. Отдыха, 11), корпус детской клинической больницы №1 (вул. Богатырская, 30), корпус детской клинической больницы №6 Шевченковского района (ул. Терещенковская, 23-25/10).

По словам директора департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, это решение будет способствовать более эффективному использованию имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов, обеспечит экономию бюджетных средств. Благодаря решению, по ее словам, будет происходить равномерное распределение расходных материалов.

Кроме того, этим решением депутаты утвердили размер уставного капитала образованного Центра в сумме 1 тыс. грн.

КГГА поручено утвердить устав вновь созданного центра.