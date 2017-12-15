Киевсовет утвердил Концепцию развития здравоохранения в столице до 2020 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, за соответствующее решение проголосовали 85 депутатов Киевсовета.

Как пояснил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, «концепция развития здравоохранения в городе Киеве олицетворяет собой алгоритм действий,«дорожную карту», которая должна задать столичной медицине направление движения на пути совершенствования. Фактически, это четко определенный перечень задач, которые ставит перед собой власть, развивая столичную медицину с учетом требований времени и обновленного законодательства».

По его словам, такими задачами являются совершенствование системы управления, механизмов финансирования учреждений здравоохранения всех уровней оказания медицинской помощи, дальнейшее развитие первичного звена и внедрение новой модели финансирования, приведение в соответствие с потребностями учреждений второго уровня оказания медицинской помощи, внедрение системы электронной охраны здоровья, создание системы контроля за заболеваемостью - CDC Kiev.

Реализовать Концепцию предполагается в течение 2017-2020 годов в три этапа. Первый - подготовительный этап (2017год) - предполагает структуризацию учреждений здравоохранения и реорганизацию их в полноценные субъекты хозяйствования - коммунальные неприбыльные предприятия.

Во время второго этапа - внедрение (2018-2019 годы) - планируется создание сети учреждений здравоохранения интенсивного, планового, реабилитационного и паллиативного лечения и внедрение новой модели финансирования учреждений здравоохранения первого уровня оказания медицинской помощи.

Во время третьего этапа - этапа интеграции (2020год) - будет происходить настройка полноценного функционирования новой системы здравоохранения.