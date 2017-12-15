В Киеве реформируют 26 интернатов для детей-сирот

Сессия Киевсовета приняла решение о реформировании 26 интернатов столицы.

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Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, сегодня было принято решение «Об утверждении Плана реформирования/перепрофилирования/трансформации детских интернатных учреждений, развития системы социальных услуг семьям с детьми и семейно ориентированных услуг (деинституцилизации) в громаде г. Киева».

По словам директора Департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова, в течение 2017-2025 годов предусмотрено реформировать 26 интернатных заведений Киева, первые семь из которых будут реформированы при поддержке проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», финансируемого за счет займа Международного банка реконструкции и развития.

Крикунов отметил, что, кроме реформирования существующей интернатной системы ухода и воспитания детей, планируется также развивать систему социальных услуг, предоставление образовательных услуг в инклюзивной среде, медико-реабилитационных услуг, развитие семейных форм воспитания.

«В частности, внимание будет уделено внедрению программ поддержки семей, воспитывающих детей и молодежь с инвалидностью (введение системы раннего вмешательства, развитие услуг поддержанного проживания, дневного ухода и т.д.)», - сказал чиновник.