Одесский горсовет утвердил программу "Здоровье" на 2018-2020 годы

Одесский городской совет утвердилпрограмму «Здоровье» на 2018-2020 годы с финансированием в размере более 380 млн грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на сессии.

Общая сумма, необходимая для ее реализации, составляет 380,454 млн грн, из которых – 329,195 млн поступят из бюджета города, остальное – государственное финансирование.

Отмечается, что в настоящее время основными причинами смертности в Одессе остаются болезни системы кровообращения (68,4%), злокачественные новообразования, травмы и отравления.

По состоянию на 1 января 2017 года на диспансерном учете в лечебно-профилактических учреждениях города находятся 6404 больных с инсулинозависимой формой сахарного диабета, в том числе детей и подростков – 221. Около 46% больных имеют тяжелые осложнения диабета, которые приводят к потере трудоспособности и ухудшению состояния здоровья.

«Вызывает беспокойство тенденция к ухудшению состояния здоровья молодежи, увеличение количества социально опасных болезней, в том числе туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, а также расстройств психики», - говорится в утвержденной программе.

Отмечается, что ежегодно в городе регистрируется более 800 человек с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция». Преимущественно это люди молодого, трудоспособного и репродуктивного возраста. Показатель смертности от СПИДа превышает в 1,3 раза показатель по Украине.

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Также акцентируется внимание на детях с редкими заболеваниями: фенилкетонурия, муковисцидоз, гемофилия, ювенильный ревматоидный артрит и др. Указанные заболевания характеризуются тяжелым течением, постоянно прогрессируют, становятся причиной сокращения жизни или инвалидности у детей. Например, на диспансерном учете – 215 детей и подростков, больных инсулинозависимой формой сахарного диабета, из них 16 детей пользуются для введения инсулина спецприборами – инсулиновыми помпами, которые доставляют лекарства в непрерывном режиме, и в этом их основное преимущество перед традиционными инъекциями.

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья, профилактика и снижение показателей заболеваемости, инвалидности и смертности жителей Одессы, повышение качества и эффективности оказания медико-санитарной помощи, обеспечение социальной справедливости и защиты прав граждан на охрану здоровья, в условиях реформирования здравоохранения.

Предполагается, что реализация программы позволит в 8-10 раз снизить риск возникновения массивных акушерских кровотечений, инвалидизирующих операций и способствовать сохранению репродуктивного здоровья женщин, применение в ее рамках сурфактантной терапии у недоношенных младенцев в первые минуты жизни обеспечит адекватное состояние легких, улучшит выживаемость и сохранит здоровье детей в дальнейшем.

Своевременное выявление туберкулеза среди детей в возрасте до 14 лет приведет к уменьшению осложнений и резистентности к противотуберкулезным препаратам, снизит показатель первичной инвалидности больных и, как следствие, уменьшит финансовые затраты на их лечение.

Планируется, что реализация мероприятий программы позволит улучшить показатели распространенности и заболеваемости туберкулезом (на 5%) и другие социально опасные инфекционные заболевания (на 5%), снизит количество случаев инфаркта (на 3-5%), позволит уменьшить смертность и инвалидизацию от инсультов (5-7%), своевременно выявлять онкологию предстательной железы (на 10%) и пр.