Жителям оккупированной части Донецкой области направлена помощь от Красного Креста

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям оккупированной части Донецкой области 172 тонны гуманитарной помощи.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию от миссии МККК прибыли 10 автомобилей с продуктовыми наборами, товарами медицинского назначения и песком для фильтрации.