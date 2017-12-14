Жителям оккупированной части Донецкой области направлена помощь от Красного Креста

09:30, 14 декабря 2017
Новости регионов
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Отправлено 10 автомобилей с продуктами и товарами медицинского назначения.

УНИАН

Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям оккупированной части Донецкой области 172 тонны гуманитарной помощи.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию от миссии МККК прибыли 10 автомобилей с продуктовыми наборами, товарами медицинского назначения и песком для фильтрации.

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Теги: #гуманитарная помощь#война на Донбассе