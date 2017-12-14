Жителям оккупированной части Донецкой области направлена помощь от Красного Креста
09:30, 14 декабря 2017Новости регионов
21 0
Отправлено 10 автомобилей с продуктами и товарами медицинского назначения.
Красный Крест продолжает помогать жителям оккупированного Донбасса / УНИАН
Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям оккупированной части Донецкой области 172 тонны гуманитарной помощи.
Читайте такжеВОЗ закупит жизненно необходимые лекарства и вакцины для жителей востока Украины
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию от миссии МККК прибыли 10 автомобилей с продуктовыми наборами, товарами медицинского назначения и песком для фильтрации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter