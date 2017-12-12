В Одессе осужден шарлатан, который до смерти "залечил" 2-летнего ребенка

В Одессе осужден мужчина, незаконная лечебная деятельность которого привела к смерти 2-летнего ребенка.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, на прошлой неделе Приморский районный суд Одессы признал 54-летнего гражданина виновным в занятии лечебной деятельностью без специального разрешения и надлежащего медицинского образования, что повлекло тяжкие последствия (ст. 138 УК Украины).

Как уточнили в пресс-службе, Одесская местная прокуратура №3 поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что осужденный свою вину не признавал и отрицал проведение каких-либо процедур. В то же время в ходе судебного разбирательства уголовного производства прокурором-обвинителем вина гражданина доказана в полном объеме.

Установлено, что в ноябре 2013 года указанный житель Одессы познакомился с супругами из города Белгорода-Днестровского Одесской области, которые воспитывали двух маленьких детей.

«Узнав, что их 2-летний сын болеет, он выдал себя за врача-педиатра и убедил, что сможет вылечить мальчика, благодаря водным процедурам. На самом деле мужчина имел образование учителя физической культуры и не был трудоустроен», - рассказали в пресс-службе.

По предварительной договоренности, указанный гражданин провел процедуры с 8-месячной дочкой и 2-летним сыном супругов в одном из одесских бассейнов. В частности, погружал детей на некоторое время под воду. В результате мальчик плохо себя почувствовал. И в тот же день, 1 декабря 2013 года, его госпитализировали с диагнозом «клиническая смерть вследствие неполного утопления». Через несколько дней, 7 декабря, мальчик умер в больнице.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Приморского отдела полиции.