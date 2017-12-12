В Киеве планируют закупить 140 тысяч быстрых тестов для диагностики ВИЧ-инфекции

В Киеве в следующем году предполагается закупка и проведение 140 тысяч быстрых тестов для диагностики ВИЧ-инфекции. Как сообщили в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, общее количество тестирования в следующем году составит свыше 250 тысяч тестов, что даст возможность охватить более 10% трудоспособного населения города.

"Следующим амбициозным планом на 2018 год является обеспечение охвата выявленных лиц антиретровирусным лечением. Планируется расширить лечения для более чем 3 тысяч человек и обеспечить продолжение лечения пациентам, которые на сегодня получают антиретровирусную терапию, а это почти 8,5 тысяч киевлян. Уже в первом квартале 2018 года мы планируем, что полноценно заработают все кабинеты врачей-инфекционистов первичного звена. Более 3 тысяч пациентов смогут получать помощь именно на первичном звене оказания медицинской помощи. Мы будем внедрять возможность наблюдения за ВИЧ-инфицированным лицом семейным врачом, создавая таким образом основу для выполнения других определенных стратегией Fast-Track Cities 90 – охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных лиц из числа, находящихся под медицинским наблюдением", – сказал Поворозник.