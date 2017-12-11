В Николаеве ликвидировали "реабилитационный центр", где незаконно удерживали алко - и наркозависимых

В Николаеве правоохранители разоблачили псевдо-реабилитационный центр, где удерживали алко - и наркозависимых.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, во время обыска правоохранители обнаружили в заведении 15 граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

В Заводской отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее пытались поместить в один из реабилитационных центров Николаева против ее воли.

Получив разрешение суда, сотрудники полиции провели обыск в частном доме в Корабельном районе Николаева, где функционировал "центр реабилитации".

Среди «пациентов» заведения был 17-летний подросток, который утверждает, что его удерживают против его воли.

"Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников паспорта лиц, находящихся «на лечении», но никаких подтверждающих документов о законности деятельности учреждения и соответствующих документов на право их пребывания там, выявлено не было", - подчеркнули в полиции.

Также установлено, что указанное учреждение создано группой лиц, которые за содержание граждан против их воли получали ежемесячную плату в размере 3000 гривен и более от родственников. Сумма оплаты зависела от степени тяжести «пациента».

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По словам потерпевших, им запрещали выходить на свежий воздух без присмотра, пользоваться средствами связи, заставляли читать религиозную литературу и бесплатно работать на предприятии грузчиками, куда их доставляли ежедневно.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека», наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.