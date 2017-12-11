На Львовщине отец с сыном погибли от переохлаждения
09:45, 11 декабря 2017Новости регионов
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Неподалеку, в снежных сугробах, обнаружены опрокинутые сани, которыми они ехали в село.
На Львовщине двое людей умерли из-за переохлаждения / Фото УНИАН
В Турковском районе Львовской области от переохлаждения погибли двое мужчин.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции области, сегодня, 10 декабря, в полицию поступила информация о том, что в лесу вблизи одного из сел Турковского района утром найдены мертвыми 71-летний местный житель и его 50-летний сын.
На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что мужчины умерли от переохлаждения. Неподалеку, в снежных сугробах, обнаружены перевернутые сани, на которых они ехали в село.
Все обстоятельства гибели людей расследуются.
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