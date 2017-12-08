Спасатели просят киевлян не засорять город вредными для людей люминесцентными лампами

В ноябре лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) «Киевская служба спасения» 4 раза выезжала для изъятия люминесцентных ламп, сваленных в основном в лесопарковых зонах.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской службы спасения.

Все лампы для дальнейшей утилизации были транспортированы в КП «Киевкоммунсервис».

«Люминесцентные лампы опасны для окружающей среды и требуют специальной утилизации. Лампы особенно опасны для людей, так как содержат в себе ртуть. КАСС "Киевская служба спасения» призывает жителей города быть ответственными, не засорять территорию вредными для людей и окружающей среды лампами и не вредить здоровью людей, проживающих рядом с местами свалок», - говорится в сообщении.

В службе спасения отмечают, что для утилизации люминесцентных ламп киевляне могут обращаться в «Киевкоммунсервиса» (ул. Кудрявская, 23 номер 531 96 77).

Жителям города напоминают, что обнаружить пары ртути можно только с помощью специальных приборов, так как они бесцветные и не обладают никаким запахом. Ртуть, которая попадает в организм человека, выводится наружу очень медленно, и распределяется по всем органам. При вдыхании она накапливается, прежде всего, в легких, а затем - в крови, печени, почках, желудочно-кишечном тракте и в головном мозге.