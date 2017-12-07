На Франковщине зафиксирована вспышка острого гепатита А среди школьников
10:25, 07 декабря 2017Новости регионов
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В СОШ с. Белые Ославы Надвирнянского района зарегистрировано 9 случаев острого гепатита А среди учащихся 2-10 классов.
Всех больных было госпитализировано / УНИАН
Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины сообщил о групповом очаге острого гепатита А в селе Белые Ославы Надвирнянского района, сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
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В ООШ i-III ступеней с. Белые Ославы Надвирнянского района зарегистрировано 9 случаев острого гепатита «А» среди учащихся 2-10 классов, заболел и учитель физкультуры.
Все больные были госпитализированы.
На сегодня на лечении остается 5 детей.
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