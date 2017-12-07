На Франковщине зафиксирована вспышка острого гепатита А среди школьников

Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины сообщил о групповом очаге острого гепатита А в селе Белые Ославы Надвирнянского района, сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Читайте такжеНа Харьковщине зафиксирована вспышка вирусного гепатита (видео)

В ООШ i-III ступеней с. Белые Ославы Надвирнянского района зарегистрировано 9 случаев острого гепатита «А» среди учащихся 2-10 классов, заболел и учитель физкультуры.

Все больные были госпитализированы.

На сегодня на лечении остается 5 детей.