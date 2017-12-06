В Днепре из-за ОРВИ отменяют обучение для школьников (видео)

11:45, 06 декабря 2017
Новости регионов
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Образовательный процесс приостанавливается на семь календарных дней.

Иллюстрация REUTERS

Пять с половиной тысяч школьников Днепра из-за ОРВИ вынуждены с сегодняшнего дня уйти на вынужденные каникулы. Об этом сообщает ТСН.

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Пока в городе закрыли отдельные классы в половине школ - там, где заболели более 20% учеников. В общем с температурой с начала недели дома остались более 2 000 школьников - в основном это ученики младших классов.

Образовательный процесс приостанавливается на семь календарных дней. При необходимости после обзвона классным руководителем детей выясняется, есть ли необходимость продлить срок пребывания детей дома.

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Теги: #грипп и ОРВИ#эпидемический сезон 2017-2018